Квадрат натурального числа в 4 раза больше самого числа.Найдите это число.
Алгебра
Квадрат натурального числа в 4 раза больше самого числа.Найдите это число.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть это число - х составим уравнение х²=4х х²-4х=0 х(х-4)=0 х=0 или х-4=0 х=4 ответ: 4
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