Первую оперу на сюжет из русской истории 17 века написал... А) М. Глинка В) К. Кавос С)И. Маттезон D)А. Верстовский
История
Первую оперу на сюжет из русской истории 17 века написал... А) М. Глинка В) К. Кавос С)И. Маттезон D)А. Верстовский
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Правильный ответ A- И. Маттезон
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