Пожалуйста сделайте задание номер 1112 1118

Математика
Пожалуйста сделайте задание номер 1112 1118
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