чому облисіння у чоловіків зустрічається частіше ніж у жінок
Биология
чому облисіння у чоловіків зустрічається частіше ніж у жінок
Ответ(ы):
Гость:
Мужчины умнее, поэтому у них мозг больше, чем у женщин. Со временем в результате постоянного думания мозг увеличивается ещё больше, заполняет внутри всю черепную коробку, и начинает выталкивать корни волос наружу, от этого проявляется облысение. У женщин мозг меньше, поэтому между ним и стенкой черепа всегда остаётся зазор, в котором спокойно размещаются корни волос, и ещё остаётся куча свободного пространства. (Шутка. Не скажи это училке. Как на самом деле - я не знаю).
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