чому облисіння у чоловіків зустрічається частіше ніж у жінок

Гость: Гость:

Мужчины умнее, поэтому у них мозг больше, чем у женщин. Со временем в результате постоянного думания мозг увеличивается ещё больше, заполняет внутри всю черепную коробку, и начинает выталкивать корни волос наружу, от этого проявляется облысение. У женщин мозг меньше, поэтому между ним и стенкой черепа всегда остаётся зазор, в котором спокойно размещаются корни волос, и ещё остаётся куча свободного пространства. (Шутка. Не скажи это училке. Как на самом деле - я не знаю).