СРОЧНО! По истории задали миф о Троянской войне. В интернете ничего не нашла. Я в пятом классе . Помогите мне...

Гость: Гость:

У богов был пир позвали всех кроме богини раздора Эриду . Она затаила в сердце обиду и подбросила на стол яблоко с надписью самой красивой . Три богини Афродита ,Афина -Палада и Гера ( богиня земли ) начали спорить кому достанется это яблоко . Они обратились к Парису сыну царя Трои ( при рождении сына его мать видела сон то что ее сын станет участником гибели Трои ) три богини стали уговаривать Париса отдать яблоко , обещали ему разные награды ,Гера пообещала власть над всей Азией , АФИНА УСПЕХ И СЛАВУ В БОЯХ , Афродита пообещала отдать ему в жены царицу Елену . Недолго думая Парис отдал яблоко Афродите ( это очень длинный мифе) она ста ла ему всячески помогать и сопутствовать , а Афина и Гера возненавидели Париса и Трою .