Помогите пожайлуста ответить на вопросы все. Срочно надо к завтрашнему дню

Гость: Гость:

1)из текста можно конечно понять что нового если знать что ты уже знаешь про него из параграфа. 2)родители были обучены грамоте как и вся знать,знали несколько языков,знали культуру,манеры этикет. порядок строгий раз вставали ни свет ни заря работали не покладая рук и головы. 3)заветы для детей:быть трудолюбивым,решать дела осмотря на христианскую веру и её 10заповедей. про княжеские дела исполнять все по закону мудро не спеша. быть щедрыми не скупыми. защитниками для своих людей, постоянно заниматься самообразованием. уравнивает вера