Упростите выражения b(a(a-b)-b(a+b))-a(b(a-b)-a(a +b))

Алгебра
Упростите выражения b(a(a-b)-b(a+b))-a(b(a-b)-a(a +b))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(a-b)(ab-ab)+(a+b)(a-b)=(a-b)(1+a+b). надеюсь со знаками все верно
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