В один день на подоконник поставили стакан воды массой 180 г. С конц. Соли 15 проц.Чер??з несколько дней 60 г.воды испарилась.Чему стала равна соль в оставшейся массе

Математика
В один день на подоконник поставили стакан воды массой 180 г. С конц. Соли 15 проц.Чер??з несколько дней 60 г.воды испарилась.Чему стала равна соль в оставшейся массе
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1)180*0,15=27 Ответ:27
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