В один день на подоконник поставили стакан воды массой 180 г. С конц. Соли 15 проц.Чер??з несколько дней 60 г.воды испарилась.Чему стала равна соль в оставшейся массе

Математика

В один день на подоконник поставили стакан воды массой 180 г. С конц. Соли 15 проц.Чер??з несколько дней 60 г.воды испарилась.Чему стала равна соль в оставшейся массе

Автор: Гость