На какие групыпы можно разделить конфеты?найдите разные решение

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На какие групыпы можно разделить конфеты?найдите разные решение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На множис твенные конфеты они конце та она одна концертный какой такой и была была бла
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