Решите уравнение , пожалуйста sin x=sin П/2

Алгебра
Решите уравнение , пожалуйста sin x=sin П/2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
sin x=sin П/2 sin x=1 x= П/2 +2Пk, где k - любое целое число
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