Почему человек должен нести ответственность за приброзование литосферы
География
Почему человек должен нести ответственность за приброзование литосферы
Ответ(ы):
Гость:
Интенсивное развитие промышленного производства приводит к росту промышленных отходов, которые в совокупности с бытовыми отходами существенно влияют на химический состав почвы, вызывая ухудшение её качества.
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