Почему человек должен нести ответственность за приброзование литосферы

География
Почему человек должен нести ответственность за приброзование литосферы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Интенсивное развитие промышленного производства приводит к росту промышленных отходов, которые в совокупности с бытовыми отходами существенно влияют на химический состав почвы, вызывая ухудшение её качества.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
F(x)=(5x-4)⁶ найдите f'(1)
Ответить
Математика
Бассейн вмещает 300 м3 воды и наполняется двумя трубами .Через 1 трубу вода вливаетс?? со скоростью 20м3/ч ,а через вторую трубу -со скоростью 30м3...
Ответить
Математика
Помогите решить, пожалуйста! С:
Ответить
Алгебра
Упростите выражения b(a(a-b)-b(a+b))-a(b(a-b)-a(a +b))
Ответить
Английский язык
Определите вид придаточных предложений.перевести.Можно не переводить 1)last night the director of the school was walking from his office to his c...
Ответить