Бассейн вмещает 300 м3 воды и наполняется двумя трубами .Через 1 трубу вода вливаетс?? со скоростью 20м3/ч ,а через вторую трубу -со скоростью 30м3/ч .За сколько времени наполнится пустой бассей при одновременном включении двух...

Математика

Бассейн вмещает 300 м3 воды и наполняется двумя трубами .Через 1 трубу вода вливаетс?? со скоростью 20м3/ч ,а через вторую трубу -со скоростью 30м3/ч .За сколько времени наполнится пустой бассей при одновременном включении двух труб?Сколько кубических метров воды вольется в бассейн за 4ч ?Какой обьем при этом останется незаполненым.Заранее спасибо!

Автор: Гость