Бассейн вмещает 300 м3 воды и наполняется двумя трубами .Через 1 трубу вода вливаетс?? со скоростью 20м3/ч ,а через вторую трубу -со скоростью 30м3/ч .За сколько времени наполнится пустой бассей при одновременном включении двух...
Математика
Бассейн вмещает 300 м3 воды и наполняется двумя трубами .Через 1 трубу вода вливаетс?? со скоростью 20м3/ч ,а через вторую трубу -со скоростью 30м3/ч .За сколько времени наполнится пустой бассей при одновременном включении двух труб?Сколько кубических метров воды вольется в бассейн за 4ч ?Какой обьем при этом останется незаполненым.Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
20+30=50м3/ч скорость наполнения через две трубы 300:50=6ч будет наполнятся бассейн через две трубы 50*4=200м3 воды вольется за 4часа 300-200=100м3 останется не заполненным
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Определите вид придаточных предложений.перевести.Можно не переводить 1)last night the director of the school was walking from his office to his c...