Бассейн вмещает 300 м3 воды и наполняется двумя трубами .Через 1 трубу вода вливаетс?? со скоростью 20м3/ч ,а через вторую трубу -со скоростью 30м3/ч .За сколько времени наполнится пустой бассей при одновременном включении двух...

Математика
Бассейн вмещает 300 м3 воды и наполняется двумя трубами .Через 1 трубу вода вливаетс?? со скоростью 20м3/ч ,а через вторую трубу -со скоростью 30м3/ч .За сколько времени наполнится пустой бассей при одновременном включении двух труб?Сколько кубических метров воды вольется в бассейн за 4ч ?Какой обьем при этом останется незаполненым.Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
20+30=50м3/ч скорость наполнения через две трубы 300:50=6ч будет наполнятся бассейн через две трубы 50*4=200м3 воды вольется за 4часа 300-200=100м3 останется не заполненным
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