На сколько длинна квадратного участка пкриметром 60 м больше длины прямоуного уча??тка с шириной 8 м и периметром 40 м?

Математика
На сколько длинна квадратного участка пкриметром 60 м больше длины прямоуного уча??тка с шириной 8 м и периметром 40 м?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение: 1)40/8=5(м)- длина прямоугольного участка 2)60/4=13(м)-длина квадратного участка 3)13-5=8(м) Ответ: на 8 м длина квадратного участка больше, чем длина прямоугольного участка. 
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