На сколько длинна квадратного участка пкриметром 60 м больше длины прямоуного уча??тка с шириной 8 м и периметром 40 м?

Математика

На сколько длинна квадратного участка пкриметром 60 м больше длины прямоуного уча??тка с шириной 8 м и периметром 40 м?

Автор: Гость