Помагите пожалуста номер 10
Математика
Помагите пожалуста номер 10
Ответ(ы):
Гость:
Пусть капусты собрали х кг,тогда моркови собрали 3х кг , по условию составляем уравнение 3х-х=42 2х=42 х=42:2 х=21 моркови собрали 3х=3*24=72 кг капусты 21 кг отв 21 кг,72 кг
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