На одном этаже жилого дома было 8 квартир. Жилую площадь по 22,8 м² имели две квартир?? , по 16,2 м²- 3 квартиры, по 34 м²- две квартиры. Какую жилую площадь имела восьмая квартира, если на этом этаже в среднем на каждую кварти...

Математика

На одном этаже жилого дома было 8 квартир. Жилую площадь по 22,8 м² имели две квартир?? , по 16,2 м²- 3 квартиры, по 34 м²- две квартиры. Какую жилую площадь имела восьмая квартира, если на этом этаже в среднем на каждую квартиру приходилось по 24,7 м² жилой площади?

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