На одном этаже жилого дома было 8 квартир. Жилую площадь по 22,8 м² имели две квартир?? , по 16,2 м²- 3 квартиры, по 34 м²- две квартиры. Какую жилую площадь имела восьмая квартира, если на этом этаже в среднем на каждую кварти...
Математика
На одном этаже жилого дома было 8 квартир. Жилую площадь по 22,8 м² имели две квартир?? , по 16,2 м²- 3 квартиры, по 34 м²- две квартиры. Какую жилую площадь имела восьмая квартира, если на этом этаже в среднем на каждую квартиру приходилось по 24,7 м² жилой площади?
Ответ(ы):
Гость:
1) 24,7*8=197,6(м²)-площадь всех квартир 2) 197-22,8*2-16,2*3-34*2=35,4(м²)-площадь восьмой квартиры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На сколько длинна квадратного участка пкриметром 60 м больше длины прямоуного уча??тка с шириной 8 м и периметром 40 м?
Математика
Английский язык
Срочно английский,пожалуйста! My mother is like (похожа на) a _______________________. She is_________________________. My father is like _____...