(х-8)^2-2х×(6-х) Помогите,пожалуйста,даю 20 быллов
Алгебра
(х-8)^2-2х×(6-х) Помогите,пожалуйста,даю 20 быллов
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