Исходные вещества Продукты реакции 1) Mg – H2SO4 → А) CuSO4 + H2O 2) MgO + H2SO4 → Б) MgSO4 + H2O + CO2 3) Cu(OH)2 + H2SO4 → В) MgSO4 + H2↑ 4) MgCO3 +H2SO4 → Г) CuO + H2O + SO2 Д) MgSO4 + H2O
Химия
Исходные вещества Продукты реакции 1) Mg – H2SO4 → А) CuSO4 + H2O 2) MgO + H2SO4 → Б) MgSO4 + H2O + CO2 3) Cu(OH)2 + H2SO4 → В) MgSO4 + H2↑ 4) MgCO3 +H2SO4 → Г) CuO + H2O + SO2 Д) MgSO4 + H2O
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Гость:
Думаю вот так 1-В 2-Д 3-А 4-Б
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