Напишите рассказ о любимом фрукте(апельсине), в котором бы озвучивались ответы на следующие вопросы: -почему нравится; -как он может помочь людям; -почему вы рекомендуете его.
Английский язык
Напишите рассказ о любимом фрукте(апельсине), в котором бы озвучивались ответы на следующие вопросы: -почему нравится; -как он может помочь людям; -почему вы рекомендуете его.
Ответ(ы):
Гость:
Мой любимый фрукт это апельсин. Мне нравится потому что он вкусный. Он людям помогает таким образом: в нем есть витамин С, А,В1, РР и магний , фосфор, натрий, калий , кальций , железа. В 150граммах апельсина содержится 80 мг аскорбиновой кислоты которые покрывают суточную потребность человека в витамине С
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