#531 пожалуйста помогите дам 30 балов и поставлю в лучший ответ!!!
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#531 пожалуйста помогите дам 30 балов и поставлю в лучший ответ!!!
Ответ(ы):
Гость:
Снег(И.п.) в феврале(П.п.) обретает краски(В.п.).Приглядитесь (когда?)в солнечный(определение~~~~~) день(В.п.,обстоятельство_._._._._): то золотисто-розовый,то голубой,то густо-синий в тени(П.п.),звездами(Т.п.) переливается. А в лунную ночь(В.п.) плывёт(где?) над снегами(Т.п.,обстоятельство_._._._) опаловый свет(И.п.).В солнечный день(В.п.) замечаешь(где?) на крышах(Т.п.,обстоятельство_._._._._) штыки(В.п.) сосулек(Р.п.).На работу(В.п.) утром(Т.п.) идешь(когда?) по свету(Д.п.,обстоятельство_._._._._),а вечером(Т.п.) всё позже и позже появляется (где?) в окнах(П.п.,обстоятельство_._._._._) синева(И.п.). (Когда?) В феврале,в день,в ночь,по свету.
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