Частица НЕ с глаголом пишется раздельно или слитно?

Русский язык
Частица НЕ с глаголом пишется раздельно или слитно?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лол, раздельно.   ...................
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