Помогите пожалуйста , номер 3 (таблица) "Реформы Петра 1" 4 колонка "исторические пос??едствия" ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО СДЕЛАТЬ!!! Буду очень благодарен

История
Помогите пожалуйста , номер 3 (таблица) "Реформы Петра 1" 4 колонка "исторические пос??едствия" ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО СДЕЛАТЬ!!! Буду очень благодарен
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Ответ(ы):
Гость:
Ответ: "Нарышкины" Так как там сказано по материнской линии, а не по линии отца и т.п.
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