Помогите пожалуйста , номер 3 (таблица) "Реформы Петра 1" 4 колонка "исторические пос??едствия" ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО СДЕЛАТЬ!!! Буду очень благодарен
История
Помогите пожалуйста , номер 3 (таблица) "Реформы Петра 1" 4 колонка "исторические пос??едствия" ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО СДЕЛАТЬ!!! Буду очень благодарен
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: "Нарышкины" Так как там сказано по материнской линии, а не по линии отца и т.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
На лесопилке дубовых бревен в 4 раза больше чем осиновых.Когда количество дубовых бревен увеличилось на 5% а осиновых на 25% то общее количество ув...