Какова разница в годах если старшему брату 9 лет а сестре 4 года
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Какова разница в годах если старшему брату 9 лет а сестре 4 года
Ответ(ы):
Гость:
Разница 5 лет между братом и сестрой
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