Опредеели и укажи в скобках время и лицо глаголов. вставь буквы в окончаниях. учи??( )- ,запомнит( )- ,водим( )- ,признает( )- , смотрит( )- ,держите( )- . с помощью суфиксов ся ,сь образуй однокоренные глаголы и запиши их ря...

Русский язык
Опредеели и укажи в скобках время и лицо глаголов. вставь буквы в окончаниях. учи??( )- ,запомнит( )- ,водим( )- ,признает( )- , смотрит( )- ,держите( )- . с помощью суфиксов ся ,сь образуй однокоренные глаголы и запиши их рядом с задаными. пожалуйста как можно скорее ответьте♡
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Учит(наст.3 лицо), запомнит(наст.3 л), водим наст.1 л, признаёт наст. 3 л, смотрит( наст.3 л), держите(будущее. 2 л)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите рассуждение на тему : МЕСТОИМЕНИЯ
Ответить
Русский язык
Замените разговорное слово врачиха нейтрайным синонимом
Ответить
Русский язык
Как образовать простую форму сравнительной степени от следующих наречи поставьт?? ударения
Ответить
Физика
Помогите пожалуйста. Фотка ниже. Задача 19.5
Ответить
История
Помогите пожалуйста , номер 3 (таблица) "Реформы Петра 1" 4 колонка "исторические пос??едствия" ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО СДЕЛАТЬ!!! Буду очень благодарен
Ответить