Опредеели и укажи в скобках время и лицо глаголов. вставь буквы в окончаниях. учи??( )- ,запомнит( )- ,водим( )- ,признает( )- , смотрит( )- ,держите( )- . с помощью суфиксов ся ,сь образуй однокоренные глаголы и запиши их ря...
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Опредеели и укажи в скобках время и лицо глаголов. вставь буквы в окончаниях. учи??( )- ,запомнит( )- ,водим( )- ,признает( )- , смотрит( )- ,держите( )- . с помощью суфиксов ся ,сь образуй однокоренные глаголы и запиши их рядом с задаными. пожалуйста как можно скорее ответьте♡
Ответ(ы):
Гость:
Учит(наст.3 лицо), запомнит(наст.3 л), водим наст.1 л, признаёт наст. 3 л, смотрит( наст.3 л), держите(будущее. 2 л)
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