Весь путь туристы прошли с одинаковой скоростью за три дня.В первый день они были ?? пути 9ч.,а во второй 6 ч. Во второй день ни прошли на 15 км меньше ,чем в первый. Сколько км пути прошли туристы за 3 дня?
Математика
Весь путь туристы прошли с одинаковой скоростью за три дня.В первый день они были ?? пути 9ч.,а во второй 6 ч. Во второй день ни прошли на 15 км меньше ,чем в первый. Сколько км пути прошли туристы за 3 дня?
Ответ(ы):
Гость:
9 час - 6 час = 3 часа Но за 3 часа они прошли 15 км 15 км : 3 час = 5 км/час (скорость туристов) 9 час+6 час=15 часов шли туристы 5 км/час*15 час=75 км прошли туристы за два дня А что там с третьим днем? О нем ничего не известно
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