Весь путь туристы прошли с одинаковой скоростью за три дня.В первый день они были ?? пути 9ч.,а во второй 6 ч. Во второй день ни прошли на 15 км меньше ,чем в первый. Сколько км пути прошли туристы за 3 дня?

Математика

Весь путь туристы прошли с одинаковой скоростью за три дня.В первый день они были ?? пути 9ч.,а во второй 6 ч. Во второй день ни прошли на 15 км меньше ,чем в первый. Сколько км пути прошли туристы за 3 дня?

Автор: Гость