Выпишите союзы из текста в 3 группы:а)соединительные,б)противительные,в)разделите??ьные.ДАЮ 65 БАЛЛОВ ПОМОГИТЕЕЕ
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Выпишите союзы из текста в 3 группы:а)соединительные,б)противительные,в)разделите??ьные.ДАЮ 65 БАЛЛОВ ПОМОГИТЕЕЕ
Ответ(ы):
Гость:
Соединительные союзы: и тоже не только, но и.... противительные союзы: а но разделительных союзов здесь нет
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