Что общего у гриба мукора и пеницилла ?
Биология
Что общего у гриба мукора и пеницилла ?
Ответ(ы):
Гость:
Roooom умный 1)Гифы грибницы мукора гн имеют перегородок и представляют собой гигантские сильно разветвленные клетки с многочисленными ядрами.На одиночных бесцветных нитях - спорангиеносцах(длинной 10 см) развиваются спорангии (в виде чёрных головок) 2)Размножается мукор спорами.эндогенные споры служат для бесполого размножения.Мукор так же может размножаться делением мицелия.Мукоры способны к половому размножению (зигогамии) 3)Различные виды пеницилла(гриба) являются продуцентами антибиотиков,ферментов и органических кислот.
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