Когда распалась византийская империя
История
Когда распалась византийская империя
Ответ(ы):
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Византийская империя распалась в 1453 году, тогда же и пал Константинополь. Земли Византии захватили османы, присоединив их к Османской империи.
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