Сочините пожалуйста фантастический рассказ о путешествии на другую планету

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Сочините пожалуйста фантастический рассказ о путешествии на другую планету
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я очутился на сказочной планете. Там живут крабы -пауки, кальмары вампиры.Мне страшно.Эта планета сказочнаяи полна разными существами.Но тут приехал пришелец и отвёз меня на космической тарелке на планету земля.Он как раз её изучал.Досвидания планета Бонг.
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