Сочините пожалуйста фантастический рассказ о путешествии на другую планету

Гость: Гость:

Я очутился на сказочной планете. Там живут крабы -пауки, кальмары вампиры.Мне страшно.Эта планета сказочнаяи полна разными существами.Но тут приехал пришелец и отвёз меня на космической тарелке на планету земля.Он как раз её изучал.Досвидания планета Бонг.