Прочитай отрывок из сказки Г.Х.Андерсена "Русалочка".Подумай,какую роль играют прилагательные в этом тексте. В глубинах синего моря лежит удивительная страна.Там растут причудливые кораллы,плавают яркие,красивые рыбки.В таинс...

Русский язык

Прочитай отрывок из сказки Г.Х.Андерсена "Русалочка".Подумай,какую роль играют прилагательные в этом тексте. В глубинах синего моря лежит удивительная страна.Там растут причудливые кораллы,плавают яркие,красивые рыбки.В таинственных пещерах хранятся несметные* сокровища.А в самом глубоком месте стоит великолепный перламутровый дворец с мраморными колоннами. У морского царя шесть дочерей,прекрасных русалочек.Русалочки плавают в диковинном саду,среди сказочных деревьев... Подчеркни словосочетания прилагательных с существительными. Запиши прилагательные мужского и среднего рода в единственном числе в родительном,дательном,творительном и предложном падежах.

Автор: Гость