Как решить задачу для школьного праздника купили 93 шарика трёх цветов красных шариков было на 12 меньше чем белых а синих на 12 больше чем белых сколько шариков каждого цвета купили для праздника

Математика
Как решить задачу для школьного праздника купили 93 шарика трёх цветов красных шариков было на 12 меньше чем белых а синих на 12 больше чем белых сколько шариков каждого цвета купили для праздника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть белых шариков было х шт. Тогда красных шаров = (х-12) ,  а синих=(12+х). Т.к. всего шаров 93, составим уравнение:  х+(х-12)+(12+х)=93 3х=93, х=31 шт - кол-во белых шаров Отсюда следует кол-во красных = 31-12=19 шт, а синих=12+31=43 шт.
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