Как с гуся вода Комар носа не подточит Надуться как мышь на крупу Составьте с э??ими фразеологизмами предложения.
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Как с гуся вода Комар носа не подточит Надуться как мышь на крупу Составьте с э??ими фразеологизмами предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И он сказал мне: "Ты надулся как мышь на крупу". " С тебя , как с гуся вода"- сказал мне мой учитель. Я хотела взять сливу, но бабушка сказала:" Комар носа не подточит".
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