Как с помощью 9 и 12 минутных песочных часов определить промежуток времени продолж??тельностью 15 минут

Математика
Как с помощью 9 и 12 минутных песочных часов определить промежуток времени продолж??тельностью 15 минут
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Половину 12 минутных часов и полностью 9 минутные часы
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