Как с помощью 9 и 12 минутных песочных часов определить промежуток времени продолж??тельностью 15 минут
Математика
Как с помощью 9 и 12 минутных песочных часов определить промежуток времени продолж??тельностью 15 минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Половину 12 минутных часов и полностью 9 минутные часы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите написать короткий монолог на тему ПОЧЕМУ Я УЧУ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 5-7 предло??ений 5 класс можно на русском
Немецкий язык
Английский язык