Как соединить предложения

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Как соединить предложения
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Гость:
Через точку или запятую или точку с запятой ( ; ) или двоеточмем ( : )
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