Как составить уровнение к этой задачи ,?16 км/час - 4 км/час = 12 км/час (скорость, с которой велосипедист догоняет пешехода) 24 км : 12 км/час = 2 часа Ответ: велосипедист догонит пешехода через 2 часа
Математика
Как составить уровнение к этой задачи ,?16 км/час - 4 км/час = 12 км/час (скорость, с которой велосипедист догоняет пешехода) 24 км : 12 км/час = 2 часа Ответ: велосипедист догонит пешехода через 2 часа
Ответ(ы):
Гость:
Х - время, за которое велосипедист догонит пешехода х(16-4)=24 16х-4х=24 12х=24 х=24:12 х=2 (часа) Ответ: велосипедист догонит пешехода за 2 часа
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