Как составить уровнение к этой задачи ,?16 км/час - 4 км/час = 12 км/час (скорость, с которой велосипедист догоняет пешехода) 24 км : 12 км/час = 2 часа Ответ: велосипедист догонит пешехода через 2 часа

Математика

Как составить уровнение к этой задачи ,?16 км/час - 4 км/час = 12 км/час (скорость, с которой велосипедист догоняет пешехода) 24 км : 12 км/час = 2 часа Ответ: велосипедист догонит пешехода через 2 часа

Автор: Гость