Как стать отличником
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Как стать отличником
Ответ(ы):
Гость:
Учиться))) Уделять уроком пару часиков)) Слушать внимательно учителей на уроке. Если будет проявлять интерес к предметам, то учитель обязательно это заметит и будет тебе ставить хорошие оценки. А если будешь продолжать в том же духе, то через месяц-два станешь отличником!!!
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