Как стать отличником

Гость: Гость:

Учиться))) Уделять уроком пару часиков)) Слушать внимательно учителей на уроке. Если будет проявлять интерес к предметам, то учитель обязательно это заметит и будет тебе ставить хорошие оценки. А если будешь продолжать в том же духе, то через месяц-два станешь отличником!!!