Как умножить три целых три седьмых на 3,5
Математика
Как умножить три целых три седьмых на 3,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,7*3,5=12,95 Умножаешь 37 на 35 и отделяешь 2 знака после запятой
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