Как ведут себя герои во время разговора? В отличие от Хлестакова городничий(выбе??ите нужное): А) просчитывает свои действия и слова; Б) на протяжении всего разговора испытывает страх; В) всё время думает, как бы дать ревиз...

Литература

Как ведут себя герои во время разговора? В отличие от Хлестакова городничий(выбе??ите нужное): А) просчитывает свои действия и слова; Б) на протяжении всего разговора испытывает страх; В) всё время думает, как бы дать ревизору взятку.

Автор: Гость