Как ведут себя герои во время разговора? В отличие от Хлестакова городничий(выбе??ите нужное): А) просчитывает свои действия и слова; Б) на протяжении всего разговора испытывает страх; В) всё время думает, как бы дать ревиз...

Литература
Как ведут себя герои во время разговора? В отличие от Хлестакова городничий(выбе??ите нужное): А) просчитывает свои действия и слова; Б) на протяжении всего разговора испытывает страх; В) всё время думает, как бы дать ревизору взятку.
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Гость:
Все время испытывает страх
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