Как воздействует человек на литосферу,положительные и отрицательные стороны

Гость: Гость:

Отрицательное: чрезмерное внесение удобрений в почву, разрушение почвенного покрова при добыче полезных ископаемых (образуются огромные карьеры). Положительные: укрепление склонов оврага посадкой деревьев, поперечная вспашка на склонах оврагов, чтобы не было размыва водой при таянии снега и во время ливневых дождей, рекультивация земли ( восстановление земли после добычи полезных исколпаемых - карьеры засыпаются и производится высадка зеленых насаждений или же на местах карьеров создаются искусственные водоемы).