Как воздействует человек на литосферу,положительные и отрицательные стороны

География
Как воздействует человек на литосферу,положительные и отрицательные стороны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрицательное: чрезмерное внесение удобрений в почву, разрушение почвенного покрова при добыче полезных ископаемых (образуются огромные карьеры). Положительные: укрепление склонов оврага посадкой деревьев, поперечная вспашка на склонах оврагов, чтобы не было размыва водой при таянии снега и во время ливневых дождей, рекультивация земли ( восстановление земли после добычи полезных исколпаемых - карьеры засыпаются и производится высадка зеленых насаждений или же на местах карьеров создаются искусственные водоемы).
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