Как возникло выражение "писать с красной строки"!
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Как возникло выражение "писать с красной строки"!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"В красную строку", - говорят, диктуя пишущему. Начинать с красной строки, писать в красную строку - выражения, которые слышали многие. Приступая к переписыванию, писец возносил к Богу молитву о благополучном окончании предпринятого труда. Некоторые книги писались в течение двух-трех лет. Писали крупно - уставом или мельче - полууставом и буквы ставили прямо. Каждую букву писали в несколько приемов. На каждой странице оставляли широкие "берега" во все стороны, то есть поля. Чернила употреблялись железистые, сильного раствора, глубоко проникавшие в пергамент. Смотря по умению и усердию, книги писались весьма различно. Заглавные буквы писались красными чернилами, киноварью; отсюда название красная строка. Иногда заглавные буквы затейливо украшались золотом, серебром, разными красками, узорами и цветами. В орнаментацию русских рукописей, преимущественно заглавных букв, входили разные фантастические существа: чудовища, змеи, птицы, рыбы, звери и т. п. В начале каждой главы или в конце помещалась заставка, нарисованная сложным узором.
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