Как возникло выражение "писать с красной строки"!

История
Как возникло выражение "писать с красной строки"!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"В красную строку", - говорят, диктуя пишущему. Начинать с красной строки, писать в красную строку - выражения, которые слышали многие. Приступая к переписыванию, писец возносил к Богу молитву о благополучном окончании предпринятого труда. Некоторые книги писались в течение двух-трех лет. Писали крупно - уставом или мельче - полууставом и буквы ставили прямо. Каждую букву писали в несколько приемов. На каждой странице оставляли широкие "берега" во все стороны, то есть поля. Чернила употреблялись железистые, сильного раствора, глубоко проникавшие в пергамент. Смотря по умению и усердию, книги писались весьма различно. Заглавные буквы писались красными чернилами, киноварью; отсюда название красная строка. Иногда заглавные буквы затейливо украшались золотом, серебром, разными красками, узорами и цветами. В орнаментацию русских рукописей, преимущественно заглавных букв, входили разные фантастические существа: чудовища, змеи, птицы, рыбы, звери и т. п. В начале каждой главы или в конце помещалась заставка, нарисованная сложным узором.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите разгодать ребусы на фото
Ответить
Русский язык
Что такое эпитет?Ребят,скажите пожалуйста, срочно заранее спасибо?
Ответить
Английский язык
Expand on the story.add details to make it more colourful and interesting. Ann was in her flat. She looked at the kitchen windowof the flat
Ответить
Математика
5корней под корнем а
Ответить
Математика
Вестур купил книгу,а Айвар купил такую же книгу и 3 карандаша. Айвар заплатил на 36 копеек больше чем Вестур. Сколько стоит один карандаш.помогите ...
Ответить