Как вы думаете, почему некоторые предложения вам непонятны даже с переводом? Отме??ьте "/" те вопросы, на которые Робин, по вашему мнению, сможет ответить, и "X" те, на которые он ответить не сможет. Обсудите свои решения.

Английский язык

Как вы думаете, почему некоторые предложения вам непонятны даже с переводом? Отме??ьте "/" те вопросы, на которые Робин, по вашему мнению, сможет ответить, и "X" те, на которые он ответить не сможет. Обсудите свои решения.

Автор: Гость