Как вы думаете, почему некоторые предложения вам непонятны даже с переводом? Отме??ьте "/" те вопросы, на которые Робин, по вашему мнению, сможет ответить, и "X" те, на которые он ответить не сможет. Обсудите свои решения.

Английский язык
Как вы думаете, почему некоторые предложения вам непонятны даже с переводом? Отме??ьте "/" те вопросы, на которые Робин, по вашему мнению, сможет ответить, и "X" те, на которые он ответить не сможет. Обсудите свои решения.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сможет ответить: Do you live in London? Do you like it here? Do you go to Oxford? Is it far? Do you dance and sing? на остальные не сможет, так как в то время, когда жил Робин Гуд всего этого не было(машин, компьютеров, принца Чарльза, Битлз и тп) Все предложения понятны если с переводом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Какой был характер у ассоль из алых парусов
Ответить
Математика
Выразите числа 8/27 и 2 9/34 в виде приближённого значения десятичной дроби до сотых
Ответить
Химия
Закончить уравнения возможных реакций. Li2O + Fe (Oh)3 > So3 + H2o > H2 + CuO > NaOh + Co2 >
Ответить
Математика
Помогите срочно!25 баллов!5 класс!
Ответить
Математика
Вставьте вместо точек число чтобы было верными равенствами 2) 5,2 кг =
Ответить