Как вы думаете, почему некоторые предложения вам непонятны даже с переводом? Отме??ьте "/" те вопросы, на которые Робин, по вашему мнению, сможет ответить, и "X" те, на которые он ответить не сможет. Обсудите свои решения.
Английский язык
Как вы думаете, почему некоторые предложения вам непонятны даже с переводом? Отме??ьте "/" те вопросы, на которые Робин, по вашему мнению, сможет ответить, и "X" те, на которые он ответить не сможет. Обсудите свои решения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сможет ответить: Do you live in London? Do you like it here? Do you go to Oxford? Is it far? Do you dance and sing? на остальные не сможет, так как в то время, когда жил Робин Гуд всего этого не было(машин, компьютеров, принца Чарльза, Битлз и тп) Все предложения понятны если с переводом.
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