Как вы полагаете чьими идеями руководствовался М.Л. Кинг выступив инициатором компаний массового ненасильственного неповиновения

История
Как вы полагаете чьими идеями руководствовался М.Л. Кинг выступив инициатором компаний массового ненасильственного неповиновения
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