Как вы понимаете слова ф.м достоевского "Удивительно" что может сделать один луч с??лнца с душой человека"
Русский язык
Как вы понимаете слова ф.м достоевского "Удивительно" что может сделать один луч с??лнца с душой человека"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно, Достоевский имел ввиду, что когда нам плохо или тоскливо, в нашем маленьком мирке может появится всего один человек и станет нашим лучиком солнца, который не дает нам грустить. А возможно и то, что этот "луч солнца" - тепло мира окружающего нас и как бы всё плохо ни было, мы вновь сможет улыбаться, подумав о чем-то хорошем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика