Как вы представляете фантастическое будущее??
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Как вы представляете фантастическое будущее??
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Гость:
Летающие скейты и необычные дома,комната виртуальной реальности,жизнь без нищиты и достаток денег в мире и мир во всём мире.
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