Что такое аргументы и тезисы?
Алгебра
Что такое аргументы и тезисы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аргументы-доказательства. тезис не помню
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