Есть ли проверочное слово к слову манера?

Гость: Гость:

МАНЕРА, -ы; ж. [франц. maniere] 1. (обычно с инф.). Образ или способ действия М. резко говорить. М. держаться высокомерно. М. постоянно шутить. // Обыкновение, привычка. М. томно закрывать глаза. М. долго пить чай. М. ходить, размахивая руками. 2. только мн.: манеры, -нер. Способ держать себя, внешние формы поведения. Вульгарные манеры. Светские манеры. Манеры интеллигентного человека. 3. Совокупность приёмов, характерных черт, особенностей творчества или исполнения художественных произведений. Творческая м. писателя. М. художественного изображения. М. исполнения сонаты Бетховена. Держаться своей манеры изложения событий. <Манерный (см.).