Помогите по алгебре пожалуйста.. 7y-18/10y - 5y+8/10y

Алгебра
Помогите по алгебре пожалуйста.. 7y-18/10y - 5y+8/10y
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Ответ: у-13/5у приложение: фотоматч
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