Твір-роздум який слід повинна залишити людина
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Твір-роздум який слід повинна залишити людина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кожен скаже: бути треба хорошим! А що це означає? Людина народжується не для того, щоб зникнути невідомою порошинкою. Людина народжується для того, щоб лишити після себе слід — у пам'яті, в серцях інших людей. Думай, як люди, що оточують тебе, оцінять твої вчинки. Не все, що приємне й бажане для тебе, приємне й бажане для інших. Умій підтримати, допомогти, підбадьорити людину, в якої трапилася біда. Людська вихованість немислима без людської вдячності. Якщо в людини відсутнє почуття вдячності, вона — холодний, бездушний егоїст. Не завдавай людям зла, кривди, болю, тривоги, неспокою. Будь до міри гордим, скромним, вимогливим, добрим. Жити для людей - означає насамперед бути справжнім сином свого батька, справжньою дочкою. Учися жити для людей. Цього вміння не навчитися за підручником. Інколи, щоб осягнути його, потрібне ціле життя.
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