СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Твір-оповідання за тем??ю Як я познайомився персонажем кінофільму. Сторинка або 2

Литература
СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Твір-оповідання за тем??ю Як я познайомився персонажем кінофільму. Сторинка або 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну на фантазуй щось, що ти поїєав до бабусі в львів, там теплого літнього дня вийшов прогулятись і т.д.
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