Найдите на карте атласа территории ,где преобладает циклональный и антициклональный тип погоды .Как географическое положение этих территорий влияет на преобладание того или иного типа погода?

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Циклональная погода преобладает на Камчатке и в центре Восточно-Европейской равнины. Циклоны на Восточно-Европейскую равнину приходят вместе с западным переносом с Атлантического океана. Циклональная погода на Камчатке связана с положением в области умеренного муссонного климата и соседством с Тихим океаном. Антициклональная – в Средней Сибири. Средняя Сибирь находится в центре материка в области резко континентального климата. Летом данная территория сильно прогревается, а зимой – охлаждается. Это приводит к формированию антициклонов в центре материка.