Объясните почему скелет имеет несколько типов соединения (подвижный , неподвижны?? , полуподвижный )

Биология
Объясните почему скелет имеет несколько типов соединения (подвижный , неподвижны?? , полуподвижный )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подвижные -это кости верхних и нижних конечностей, полуподвижные - это хрящи, ребра,а неподвижные - это кости черепа. То есть если полуподвижные, они совершают частичное движение, то кости черепа смещаться или двигаться за счёт какого-то воздействия или сами по себе не могут,ну а насчёт подвижных понятно)
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