Объясните почему скелет имеет несколько типов соединения (подвижный , неподвижны?? , полуподвижный )

Гость: Гость:

Подвижные -это кости верхних и нижних конечностей, полуподвижные - это хрящи, ребра,а неподвижные - это кости черепа. То есть если полуподвижные, они совершают частичное движение, то кости черепа смещаться или двигаться за счёт какого-то воздействия или сами по себе не могут,ну а насчёт подвижных понятно)